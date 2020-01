[Rumor] Un nuovo Metroid per Nintendo Switch è in sviluppo?

By Domenico Coscione

Secondo alcune indiscrezioni un altro capitolo di Metroid è in sviluppo per la console ibrida di casa Nintendo.

In un post su Twitter, Sabi ha parlato di un altro Metroid sarebbe in sviluppo ma a differenza del 4 sarà caratterizzato in due dimensioni ma senza legami con Metroid Fusion.

Vogliamo ricordarvi che questa news è solo un rumor, quindi come tale va presa con le dovute precauzioni. Non appena ci sarà una conferma o una smentita ufficiale non mancheremo di aggiornarvi.