Koei Tecmo e Team Ninja assicurano che non ci sarà nessun rinvio per quanto riguarda il loro titolo Nioh 2.

In questo periodo di rinvii, vedi Cyberpunk 2077 e Marvel’s Avengers per citarne due, i due colossi hanno voluto tranquillizzare i fan confermando che il gioco è quasi finito e che non tarderà la sua uscita, ovvero il 13 marzo 2020 per PlayStation 4.