The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, annunciate le date per la versione PC e Nintendo Switch

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, annunciate le date per la versione PC e Nintendo Switch

NIS America e Falcom hanno annunciato la data d’uscita per le versione PC e Nintendo Switch.

Nonostante su PlayStation 4 sia uscito anche il quarto capitolo, finalmente anche gli utenti della grande N e o PCisti potranno affrontare, o ri-affrontare, le fantastiche avventure del JRPG targato Falcom.

Vogliamo ricordarvi che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 uscirà il 23 marzo 2020 per PC e il 19 marzo 2020 per la versione Switch, solo per il Giappone, ed entro la primavera di quest’anno per l’Europa e Nord America.