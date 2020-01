Iron Man VR rinviato a maggio

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il team di sviluppo di Iron Mar VR ha annunciato che il titolo è stato posticipato per perfezionare il gioco e realizzare un titolo all’altezza delle aspettative dei giocatori. Iron Man VR sarà pubblicato su PlayStation 4 il 15 maggio 2020 e per giocarci, ovviamente, sarà necessario possedere il visore VR targato Sony.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!

— Camouflaj (@Camouflaj) January 17, 2020