DRAGON BALL Z: KAKAROT è finalmente disponibile!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato che da oggi è finalmente disponibile l’atteso Action/RPG DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Dall’arrivo di Raditz sulla Terra alla battaglia finale contro l’onnipotente Buu, i giocatori potranno vivere l’avventura dei Guerrieri Z in maniera assolutamente unica, esplorando, pescando, mangiando, allenandosi e facendosi strada tra le varie saghe di DRAGON BALL Z, mentre rivivranno i momenti più emozionanti e scopriranno alcune storie secondarie inedite.

Le meccaniche RPG aiuteranno a esprimere tutta la potenza di alleati e nemici, consentendo di vivere l’esperienza più simile all’anime di sempre. Ciò significa che sarà necessario sfruttare al meglio ogni singolo elemento RPG per essere sempre all’altezza del compito!

Oltre al lancio del gioco, i fan avranno anche l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze sull’universo di DRAGON BALL Z durante le tre Sfide a quiz di Kakarot online, a partire dalle 11:30 CET del 23 gennaio 2020!

Sviluppato in collaborazione con CyberConnect2, DRAGON BALL Z: KAKAROT è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, con doppiaggio sia in giapponese che inglese.