Cyberpunk 2077: la modalità multiplayer sarà giocabile tra almeno due anni

By Domenico Coscione

Dopo la notizia della data d’uscita posticipata al 17 settembre 2020, Cyberpunk 2077 torna a far parlare di sé.

Durante il suo incontro con gli azionisti Michał Nowakowski ha dichiarato che per poter giocare alla modalità multiplayer del titolo dovremo aspettare dopo il 2021 e che tutt’ora ogni membro del team sta lavorando su questa componente per rilasciare al più presto la suddetta, ma ci vorranno almeno 2 anni per fare le cose nel migliore dei modi.

Vogliamo ricordarvi che Cyberpunk 2077 uscirà il 17 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.