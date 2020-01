Fortnite: rilasciata la skin del famoso streamer Ninja

Dopo tanto vociferare è arrivata la skin ufficiale di Ninja, lo streamer che è diventato famoso grazie al titolo di Epic Games.

Questa skin appartiene a una nuova categoria chiamata Serie d’icone di cui potrebbero far parte altri pro player e personaggi importanti legati al mondo di Fortnite.

Ecco da cosa è composto il suo set, comprensivo di prezzo per ottenerlo:

The moves of a true ninja.

Grab the Ninja Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/gu9GlHHG8k

— Fortnite (@FortniteGame) January 17, 2020