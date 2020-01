Horizon Zero Dawn: confermata la versione PC

By Domenico Coscione

Da qualche ora è arrivata la conferma che Horizon Zero Dawn abbia perso la sua esclusività su PlayStation 4 per approdare anche in versione PC.

La notizia è stata commentata in maniera positiva dai fan, soprattutto dall’analista conosciuto su Twitter come ZhugeEX che ha commentato la notizia con un gioco di parole, ovvero Horizon Zero Exclusivity.

E voi? Cosa ne pensate di questa scelta da parte di Sony? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.