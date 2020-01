Il 16 gennaio evento a Milano per presentare la nuova stagione di ESO, che ci riporta a Skyrim!

Per chi vive a Milano e zone limitrofe c’è la possibilità seguire l’evento dal vivo presso il locale Lobby Milano, situato in Viale Monza, 75 – 20125 Milano: l’appuntamento è alle 22:00 del 16 gennaio . Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi scrivendo sulla bacheca dell’ evento Facebook ufficiale il proprio nome e cognome più eventuali accompagnatori.

Con il trailer cinematografico presentato durante i The Game Awards 2019, ZeniMax Online Studios ha fatto l’acquolina in bocca ai fans di The Elder Scrolls Online.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.