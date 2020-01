[Saint Seiya: Awakening] Nuovo anno, nuove sfide ed eventi

Gli amatissimi eventi del Gatto della fortuna si sono svolti la scorsa settimana. Se li avete persi, buona fortuna per il mese prossimo! Tuttavia, non tutto è perduto poiché l’ultimo turno della stagione 3 della nostra competizione PVP principale, il Campionato di Jamir, avrà inizio lunedì 20 . Inoltre, questo mese vedrà il ritorno del Corpo a corpo PvP, molto amato dalla critica: l’evento si terrà negli ultimi due weekend di gennaio e presenterà nuovi temi e diverse regole e modalità di gioco. Fate attenzione, cavalieri: questi eventi epici sono disponibili solo per la versione globale del gioco Saint Seiya Awakening: I Cavalieri dello Zodiaco.

