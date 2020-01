Metro Redux arriva a febbraio su Switch!

Deep Silver e 4A Games hanno annunciato che Metro 2033 e Metro: Last Night arriveranno su Nintendo Switch il 28 febbraio 2020 all’interno della raccolta Metro Redux (già pubblicata su PC e altre piattaforme).

A differenza di quanto accaduto con altre raccolte simili, entrambi i titoli saranno contenuti nella cartuccia del gioco e saranno compresi anche i vari DLC di Last Light. Il titolo sarà preordinabile a breve attraverso numerosi negozi e, in caso di preorder, sarà possibile ottenere una custodia con cover reversibile, 4 cartoline e un poster in formato A2.