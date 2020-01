Attraverso le pagine di Twitter, CD Projekt RED ha annunciato il rinvio di Cyberpunk 2077. Atteso inizialmente per il 16 aprile di quest’anno, Cyberpunk 2077 è stato rinviato al 17 settembre 2020 sebbene il titolo sia già “completo e giocabile“.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020