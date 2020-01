[GTA Online] Arriva rombando la Karin Sultan Classic e molte altre novità

Preparati a inchinarti di fronte alla regina delle auto classiche. La sportiva Karin Sultan Classic è l’auto perfetta, con alettoni degni di un rally. Non ti serve altro che un arsenale ben fornito e la fedina penale sporca, poi sarai pronto a comandare.

Karin Sultan Classic, ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

ALTRI VEICOLI DA COLPO AL CASINÒ DIAMOND

Ognuno ha i suoi gusti. C’è chi preferisce sfrecciare in autostrada con il vento tra i capelli e chi adora la musica delle mitragliatrici. Tranquillo: non ti giudicheremo. Per accontentare tutti, abbiamo deciso di offrire ricompense doppie in tutte le attività create da Rockstar di Re della collina e delle gare terrestri. Ne abbiamo per tutti i gusti.

Abbiamo ottime notizie per te! Completando il colpo conclusivo del Colpo al Casinò Diamond sarai coperto d’oro: riceverai il 25% di GTA$ in più. Inoltre, i membri della squadra di supporto riceveranno il 50% di bottino in meno, per la gioia del tuo portafogli.

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per poter vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento e molto altro. Questa settimana è in palio il Karin Everon personalizzato con la livrea Harsh Souls: teschi e fiamme per tutti!

Creare un’impresa criminale richiede tanti piccoli investimenti: ecco perché è cruciale decidere come investire i propri guadagni. Chiedetelo a un contabile… Questa settimana, tutti i giocatori potranno approfittare del 50% di sconto per i costi di preparazione del Colpo al Casinò. In più, potrai approfittare del 25% di sconto su sale giochi, cabinati da gioco e migliorie.

Inoltre, i seguenti veicoli sono in offerta per un periodo limitato:

Bravado Gauntlet Hellfire: -35% di sconto

Lampadati Komoda: -25% di sconto

Maxwell Vagrant: -25% di sconto

Vapid Retinue Mk II: -25% di sconto

Il furgone della Bugstars: -25% di sconto

LS Water & Power Boxville: -25% di sconto

Grotti Turismo Classic: -40% di sconto

Lampadati Novak: -40% di sconto

Benefactor Schlagen GT: -35% di sconto

Pegassi Osiris: -40% di sconto

Ocelot XA-21: -40% di sconto

I membri Twitch Prime che hanno collegato i loro account del Social Club di Rockstar Games e di Twitch riceveranno un rimborso completo sulla sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay entro 72 ore dall’acquisto, più il 50% di sconto sulle officine dell’Arena e le sue relative aggiunte, e un ulteriore sconto del 10% in aggiunta agli sconti elencati in alto. Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.