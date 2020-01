Byleth si unisce al roster di Super Smash Bros. Ultimate

Un nuovo eroe entra a far parte del roster di lottatori per Super Smash Bros. Ultimate, il titolo picchiaduro in esclusiva per Nintendo Switch più amato e giocato al mondo.

Byleth, questo il nome del/della nuovo/a lottatore/lottatrice proveniente da Fire Emblem: Three Houses, è stato/a annunciato/a durante l’ultimo Nintendo Direct e potrà usare oltre alla spada avrà a sua disposizione l’arco, la lancia e un’ ascia.

Con questo è stato svelato anche l’ultimo personaggio del Fighter Pass, di cui fanno anche parte Joker di Persona 5, Banjo-Kazooie della serie omonima, Terry Bogard di Fatal Fury e l’eroe di Dragon Quest. Sarà possibile utilizzarlo a partire dal 28 gennaio 2020.