Prolungata la Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare

Infinity Ward e Activision annunciano che la Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare verrà prolungata fino all’11 febbraio 2020!

Verranno introdotti nuovi oggetti e nuove sfide da completare, compresa una molto particolare che consentirà di ottenere una nuova arma, ovvero la balestra da combattimento. Inoltre, non mancheranno occasioni per avere punti esperienza doppi sia per il livello delle armi che per la progressione del proprio grado.