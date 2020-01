Razer annuncia il lancio dei nuovi mouse Razer DeathAdder V2 e Razer Basilisk V2, entrambi aggiornati con tutti gli avanzamenti tecnologici leader di settore di Razer.

Sin dal lancio, Razer DeathAdder ha costantemente alzato l’asticella dei mouse da gioco, con oltre 30 aggiornamenti all’iconico design che, al 2019, ha venduto oltre 10 milioni di unità a livello globale. Mantenendo linee esclusive ed ergonomia ai massimi livelli, Razer DeathAdder V2 integra il Focus+ Optical Sensor di Razer, gli Optical Mouse Switch e il cavo Razer Speedflex, che lo rendono un’arma imprescindibile nell’arsenale di ogni gamer.

“Razer ha sempre cercato la perfezione in ogni prodotto realizzato e negli anni ha continuato a ottimizzarne alcuni in particolare, come il DeathAdder”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “Con DeathAdder V2, abbiamo preso il mouse da gioco più iconico sul mercato e lo abbiamo ulteriormente migliorato, per offrire ai gamer l’arma definitiva in battaglia.”

Studiato specificamente per mani di dimensioni medio/grandi, l’esclusiva ergonomia del DeathAdder è adatto sia per gli utenti che prediligono la presa con tutto il palmo che per quelli che adottano uno stile ad artiglio. Superando l’ergonomia convenzionale da ufficio, il design ottimizzato offre anche un maggiore comfort di gioco con uno stress ridotto sulle mani, eliminando inutili punti di trascinamento delle dita.

I miglioramenti del DeathAdder V2 non riguardano solo la forma. Il mouse è dotato di un nuovo rivestimento resistente al sudore e impugnature laterali gommate per un migliore controllo. La rotellina del DeathAdder V2 è anche perfettamente regolata e dentellata per scorrere con una resistenza minima. Tutto questo in un design elegante e leggero dal peso di 82g, per l’esperienza di gioco definitiva.

L’anima pulsante del DeathAdder V2 è il Razer Focus+ Optical Sensor, che vanta le più elevate specifiche sul mercato oltre a essere stato ulteriormente potenziato con nuove funzionalità intelligenti. Grazie a Smart Tracking, Asymmetric Cut-off e Motion Sync, il sensore rende DeathAdder V2 un mouse da gioco incredibilmente preciso, caratteristica fondamentale quando una mira perfetta a livello di pixel è in grado di fare la differenza tra vittoria o sconfitta.

Il DeathAdder V2 è dotato degli Optical Mouse Switch di Razer, che abilitano un’attuazione basata su raggi infrarossi, eliminando completamente il rischio di doppi clic involontari. Con un tempo di risposta più rapido e affidabile ad ogni pressione, il DeathAdder V2 diventa una vera e propria estensione della mano. Ultra-veloci e resistenti, questi switch hanno un ciclo di vita di 70 milioni di attuazioni.

Il Razer DeathAdder V2 fa inoltre sfoggio del flessibilissimo Razer Speedflex Cable. Grazie al nuovo rivestimento a bassa resistenza, i gamer beneficiano di attrito e ingombro minori, per effettuare ampi movimenti in tutta libertà.

Il DeathAdder V2 è dotato di 8 pulsanti programmabili, completamente personalizzabili tramite Razer Synapse 3, che consentono di accedere rapidamente a macro e funzioni secondarie con Razer HyperShift.

Il nuovo mouse dispone ora anche dell’Advanced On-board Memory, con spazio per salvare fino a 5 profili sul mouse, consentendo ai gamer di accedere alla propria configurazione personalizzata in ogni luogo e momento. Grazie al supporto per Razer Chroma RGB è possibile personalizzare gli schemi di colore e sincronizzarli sul DeathAdder V2 con gli altri dispositivi abilitati.

Il Razer DeathAdder V2 è disponibile su Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di 79.99€

Razer Basilisk V2, beneficia di molti degli aggiornamenti del DeathAdder V2 pur mantenendo tutte le funzionalità personalizzabili tipiche della famiglia Basilisk. Dotato delle medesime tecnologie avanzate di DeathAdder V2, Basilisk V2 dispone di 11 pulsanti programmabili tra cui la paletta multifunzione e la resistenza personalizzabile della rotellina di scorrimento, che lo rendono una scelta eccellente per i gamer in cerca di un mouse altamente flessibile.

Con 11 pulsanti programmabili, i gamer beneficiano di una maggiore flessibilità nell’assegnare keymap, tasti di scelta rapida degli oggetti, incantesimi o qualsiasi altro comando di gioco. Con la tecnologia Hypershift abilitata, sono in grado di raddoppiare il numero di controlli personalizzabili a loro disposizione.

Per i gamer in cerca di un controllo completo su ogni aspetto del proprio mouse, Basilisk V2 offre la possibilità di configurare anche la resistenza della rotella di scorrimento, rendendo il Basilisk V2 un’arma davvero personalizzata.

Per far sì che precisione e reattività non siano limitati dai movimenti, il Basilisk V2 è dotato di una base interamente in teflon per una scorrevolezza più fluida e il cavo Razer™ Speedflex capace di assicurare movimenti rapidi e precisi senza intoppi.

Razer Basilisk V2 è disponibile su Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di 89.99€