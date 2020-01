Devil May Cry 3 arriverà su Switch solo in formato digitale

A pochi giorni dall’annuncio dell’approdo su Nintendo Switch di Devil May Cry 3, Capcom ha fornito nuovi dettagli sul gioco che non faranno felici i collezionisti.

Stando a quanto rivelato dal publisher nipponico, pare che all’interno del Triple Pack sarà presente un codice download per scaricare Devil May Cry 3 in formato digitale. In ogni caso Devil May Cry 3 avrà per la prima volta uno Style Change system che permetterà ai giocatori di poter cambiare rapidamente lo stile di combattimento.