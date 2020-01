[Red Dead Online] È arrivata una nuova settimana di sfide e gli eventi Free Roam

Che tu sia un debuttante delle Professioni della frontiera o stia cercando di raggiungere il livello Provetto, hai a disposizione 2.000 PE extra per ogni Ruolo.

Consegnare alla giustizia una Taglia leggendaria ti consentirà di ottenere 2.000 PE da Cacciatore di taglie. Eseguire una missione di vendita da Commerciante, invece, ti frutterà 2.000 PE da Commerciante. I Collezionisti che completeranno la collezione Febbre dell’oro (braccialetto in oro rosa Ojeda, Aquila d’oro del 1797 e Orologio da tasca d’oro) e la venderanno a Madame Nazar riceveranno 2.000 PE da Collezionista. Completando una missione della Storia del Distillatore, infine, guadagnerai 2.000 PE da Distillatore.

Ogni bonus da 2.000 PE verrà erogato in due parti da 1.000 PE tramite la sezione Offerte e ricompense nel menu di pausa di Red Dead Online.

I vantaggi dedicati a Red Dead Online di questa settimana includono il 30% di sconto sui fucili disponibili dagli armaioli locali o tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. per tutti i giocatori. I membri di PlayStation Plus, invece, riceveranno gratis la Giacca Leavitt in una delle sue colorazioni.

Per chi si sta preparando ad affrontare una delle prime tre Professioni della frontiera, il costo del Tavolo da macellaio, della Licenza da Cacciatore di taglie e della Borsa da Collezionista è stato scontato di 5 Lingotti d’Oro (la Borsa da Collezionista è ancora disponibile gratuitamente per i giocatori che connettono il loro account del Social Club a Twitch Prime, insieme al miglioramento Rame lucido per alambicco. Visita Twitch Prime per iscriverti).