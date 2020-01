Prevendite esaurite per Valve Index

By Domenico Coscione

Dopo l’annuncio di Half-Life: Alyx sono incrementati i preordini per il nuovo visore VR targato Valve, ovvero Index.

IIn 31 paesi europei infatti il nuovo dispositivo è andato sold-out in poco tempo, costringendo alla casa produttrice di incrementare il numero di produzione per meglio rispondere alla richiesta molto alta dei suoi utenti. Ecco cosa ha dichiarato in merito il portavoce dell’azienda:

Stiamo lavorando duramente per realizzare nuove unità e poter così soddisfare la domanda. Puntiamo a ripristinare le disponibilità di Valve Index prima dell’uscita di Half-Life: Alyx.

Ci ricordiamo che Valve Index non uscirà prima della fine di marzo 2020.