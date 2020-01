Ubisoft Milano in cerca di artisti 3D: novità all’orizzonte?

Da questa mattina possiamo apprendere tramite un post di Davide Soliani, riportato in calce, che Ubisoft Milano è alla ricerca di nuovo personale.

Per chi non lo conoscesse, Davide Soliani è il creative director di Mario + Rabbids: Kingdom BBattle, il titolo in esclusiva per Nintendo Switch che mischia il mondo dell’idraulico baffuto più amato di sempre ai conigli più pazzi nella storia dei videogiochi.

Lo studio è alla ricerca di ruoli ben definiti che vanno da artisti 3D ad animatori 3D e altro ancora. Che bolla qualcosa di grosso in pentola? Solo il tempo potrà dircelo!

