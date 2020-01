eClub World Cup 2020 di FIFA 20: si sfideranno a Milano i migliori 24 del mondo

Dal 7 al 9 Febbraio le migliori 24 squadre di eFootball al mondo si sfideranno nella competizione globale FIFA per club. In gara anche tre squadre italiane.

Si deciderà a Milano il destino della eClub World Cup 2020 di FIFA 20, la competizione FIFA più importante per quanto riguarda l’eFootball. Dopo i cinque round di qualificazione online, serviti a scremare le ben 190 squadre al via, ne sono rimaste solo 24, pronte a giocarsi tutto nell’evento milanese.

Italia che si candida come grande protagonista, non solo per la location, ma anche perché è la prima volta in una fase finale di questo evento, nel quale ci saranno ben tre squadre italiane: Mkers, AS Roma e Team QLASH. Pronti dunque a darsi e a dare, ovviamente, battaglia contro le altre compagini provenienti da diverse parti del mondo.

Solo il meglio per questo evento così importante e di spicco nel mondo dell’eFootball, con personaggi di spessore come i leader della classifica mondiale: per Xbox Donovan ‘Tekkz’ Hunt (Fnatic), per Playstation Diego ‘Crazy’ Campagnani (Team QLASH). Poi ancora il Campione del Mondo 2017 Spencer ‘Gorilla’ Ealing (NEO) e il Campione del Mondo 2015 Abdulaziz ‘MrDone’ Alshehri (Redemption eSports).

Sul torneo, e sulla sua importanza all’interno del mondo eFootball, si è espresso Adrian Rölli, Head of eFootball FIFA : “Siamo orgogliosi del fatto che oltre 190 squadre da tutto il mondo abbiano preso parte alle qualifiche di questa stagione e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la squadra che si aggiudicherà il titolo e quelle di eccellenza che già conosciamo bene. Rispetto all’evento dello scorso anno, sono state introdotte le partite 2v2 che porteranno ancora più in alto il livello di spettacolo e competitività, suscitando grandi emozioni tra giocatori e appassionati“.

Ecco quindi il programma che seguiranno le squadre pronte a battagliarsi, dal 7 al 9 Febbraio a Milano presso gli East End Studios di Milano: