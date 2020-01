La serie Gigantosaurus diventerà presto un videogioco

Il celebre produttore mondiale di videogiochi, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Cyber Group Studios, società leader nella creazione di serie animate, e Outright Games, publisher mondiale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, annunciano il primo videogioco basato sulla serie di Gigantosaurus. La popolare serie animata, attualmente in onda su Disney Junior con la prima stagione in tutto il mondo, è stata appena confermata da The Walt Disney Company e France Télévisions per le stagioni 2 e 3 e da Super RTL per la stagione 2. Nel corso del 2020, la prima stagione sarà trasmessa anche su Netflix e alcuni dei più importanti canali internazionali, come CCTV in Cina, Rai in Italia, SVT in Svezia, SRC in Canada, Tiny Pop nel Regno Unito, e molti altri.

In “Gigantosaurus: Il Gioco “, i giocatori potranno esplorare e competere nel vasto mondo preistorico di Gigantosaurus in un’avventura preistorica davvero unica, in parte salvando il mondo, in parte gareggiando, ma sicuramente divertendosi tantissimo! Infatti, i bambini potranno impersonare i propri dinosauri preferiti della serie animata, Rocky, Tiny, Mazu e Bill, mentre scopriranno segreti, risolveranno enigmi e porteranno a termine la propria missione.

Gigantosaurus si basa sull’omonimo e celebre libro bestseller di Jonny Duddle. Diretta dal premiato regista Olivier Lelardoux, la serie consente a tutti i bambini in età prescolare di vivere emozionanti e divertenti avventure, mettendosi alla prova ed esplorando il proprio mondo. In ogni episodio, i curiosi e giovani dinosauri cercano di svelare il mistero del “Gigantosaurus”, il più grande e feroce dinosauro esistente. Intraprendono così un viaggio, affrontando le proprie paure e collaborando per risolvere ogni problema. Mentre il curioso Mazu, il vivace Tiny, il timido Bill e il coraggioso Rocky indagano sul misterioso Gigantosaurus, scopriranno di avere anche qualcosa da imparare da lui!

“Questo nuovo gioco è un passo molto importante per tutti noi e per la creazione di intrattenimento interattivo di alta qualità per i bambini”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Collaborare con Cyber Group Studios e l’intera gamma di contenuti originali della serie animata, ci ha consentito di sviluppare un gioco che permetterà di vivere letteralmente un episodio del cartone animato.”

“Gigantosaurus: Il Gioco è il nostro primo videogioco con Outright Games. Per l’intera fase di sviluppo, siamo stati davvero colpiti dall’entusiasmo e l’esperienza del team di produzione”, ha commentato Thierry Braille, vicepresidente divisione interattiva e videogiochi, mentre il COO di Cyber Group Studios, Dominique Bourse, ha aggiunto: “Il risultato è un gioco fantastico e innovativo per l’intera famiglia che combina azione, avventura e corse, offrendo anche due modalità multigiocatore (una cooperativa e una competitiva). Questa funzionalità consentirà alle famiglie di divertirsi con tutti i protagonisti principali della serie TV”.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI