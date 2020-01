BioShock sbarca su Nintendo Switch? Un sito Taiwanese ha classificato i titoli!

La serie di BioShock è pronta ad approdare sulla console Nintendo. Anche se per ora non si ha ancora alcuna ufficialità, alcuni titoli della serie sono già stati classificati per Switch.

Tre indizi formano una prova, ed il caso appare proprio lampante, perché qui ne abbiamo addirittura quattro. Un sito Taiwanese, infatti, avrebbe classificato in data odierna quattro titoli BioShock per Nintendo Switch. Le classifiche, che normalmente precedono sempre gli annunci ufficiali dei giochi, difficilmente mentono, e sembra proprio che appassionati, e non, della saga potranno presto divertirsi e cimentarsi in questa saga anche in mobilità.

I titoli in questione sarebbero:

BioShock 1

BioShock 2

BioShock Infinite: The Complete Edition

BioShock: The Collection

Il tutto, ovviamente, suggerisce che i giocatori potranno anche decidere di non comprare i giochi unitamente, ma di giocare anche solo a uno dei titoli. BioShock, dunque, potrebbe essere annunciato a partire, già, dal prossimo Nintendo Direct, nel quale gli appassionati si aspettavano già Metro Redux, anch’esso classificato ad inizio Gennaio.

Nel Direct, Nintendo, proporrà ulteriori informazioni, come prezzo, data di uscita e caratteristiche, anche se una piccola chicca la possiamo già sapere: sembra infatti che la versione “Infinite” e la “Collection” saranno comprese di tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi.