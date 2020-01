Ecco svelata la nuova data d’uscita per Final Fantasy VII: Remake

Dopo il rinvio di Marvel’s Avengers, arriva l’annuncio di un ulteriore ritardo di rilascio per Final Fantasy VII: Remake.

Tramite un tweet sulla pagina ufficiale, che troverete in calce alla notizia, Yoshinori Kitase ha scritto:

Sappiamo che molti di voi stanno aspettando l’uscita di Final Fantasy VII Remake e hanno atteso con pazienza per poter mettere le mani su ciò a cui stiamo lavorando. Per essere sicuri di offrire un gioco che sia in linea con la nostra visione e con la qualità che i nostri fan meritano dopo tanta attesa, abbiamo deciso di spostare la data di uscita al 10 aprile 2020. Stiamo prendendo questa difficile decisione per poter avere alcune settimane extra per applicare le ultime rifiniture al gioco e consegnarvi la migliore esperienza possibile. Vorrei scusarmi a nome di tutto il team per il ritardo.

Non ci resta quindi che aspettare il 10 aprile 2020 per giocare questo titolo in esclusiva per PlayStation 4.