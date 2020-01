Gli Xbox Games Studios sono aperti a nuove acquisizioni

Phil Spencer, CEO di Microsoft, ha dichiarato che gli Xbox Game Studios sono sempre aperti a nuo e acquisizioni.

Ecco quanto dichiarato durante un’intervista, rispondendo a una domanda sulla situazione di Microsoft al momento:

Siamo sempre aperti a questa possibilità. Mi piace la diversità geografica che abbiamo sviluppato all’interno di Xbox Game Studios. Se guardate all’Asia, tuttavia, non abbiamo un team first party e credo si tratti di un’opportunità che dovremmo cogliere. Ad ogni modo, siamo passati dalla modalità acquisizione alla modalità esecuzione, abbiamo attualmente oltre quindici team di sviluppo che lavorano su nuovi giochi. Non vorrei tuttavia che la questione si riducesse a una gara a chi acquista più studi, bensì ai contenuti che questi team andranno poi a creare. Penso che un settore first party forte e in crescita sia parte integrante della notra strategia. Vorrei tanto continuare a vedere l’arrivo di nuovi autori, con nuovi punti di vista, nel nostro portfolio di studi first party.