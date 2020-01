Marvel’s Avengers rinviato, ecco la nuova data

By Domenico Coscione

Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato il rinvio ufficiale per Marvel’s Avengers, il nuovo titolo per la squadra di super eroi più amata.

A causa del un mancato raggiungimento di un livello qualitativo soddisfacente, hanno preferito rinviare il gioco per migliorarlo e smussare qualche angolo non ancora ben definito al meglio così da non deludere le aspettative del pubblico.

Vogliamo ricordarvi che Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.