L’action-platform KUNAI arriverà su Steam e Switch il 6 febbraio

L’editore The Arcade Crew e lo sviluppatore TurtleBlaze hanno annunciato oggi che KUNAI, il platform action incentrato sull’azione per salvare l’umanità da un’intelligenza artificiale spietata che guida una rivolta robotica, uscirà per PC e Nintendo Switch il 6 febbraio.

