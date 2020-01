Gears 5: pubblicato il video di “The Chain” degli Evanescence

Come molti di voi sapranno, una canzone della colonna sonora di Gears 5 è stata composta dagli Evanescence, band gothic rock nota al pubblico per brani come Bring Me To Life, Going Under e My Immortal. Il video in questione è stato pubblicato circa quattro mesi dopo dall’uscita di Gears 5, ma può esssere comunque una buona occasione per riascoltare uno dei migliori brani facenti parte della colonna sonora del gioco. Noi abbiamo recensito Gears 5 sulle nostre pagine, premiandolo per l’evoluzione del gameplay rispetto ai precedenti capitoli della serie.