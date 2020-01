Sony assente all’E3 2020: ESA ignora Playstation?

Il colosso videoludico non sarà presente all’E3 2020 e la risposta di ESA sulla questione non cita minimamente Sony. La guerra fredda continua.

Per il secondo anno di fila, Sony ed i suoi prodotti non saranno presenti all’E3, l’evento più importante al mondo in tema di videogames. Dopo essersi esentata dall’E3 2019, Playstation non ritornerà nemmeno nell’edizione 2020, visti i netti contrasti, quantomeno ideologici, tra l’ESA (organizzatrice dell’evento) e la casata giapponese.

Dopo lo scorso anno in molti avevano auspicato un ritorno di Playstation all’E3, ma gli attriti e la mancanza di un progetto condiviso hanno fatto si che Sony abbia deciso, anche quest’anno, di preferire iniziative private per presentare i propri prodotti, anche e sopratutto nell’anno del passaggio da PS4 a PS5.

In risposta ESA ha emesso un comunicato ufficiale, denominato: “Comunicato dell’ESA sull’annuncio di Sony all’E3 2020“, anche se, di fatto, né di Sony né di Playstation viene trattato all’interno del comunicato stesso.

“E3 è un evento noto che celebra l’industria dei videogiochi e mette in mostra la gente, i brand e le innovazioni che ridefiniscono l’intrattenimento amato da miliardi di persone in tutto il mondo. L’E3 2020 sarà un emozionante show ad alta energia che conterrà nuove esperienze, partner, spazi per gli espositori, attività e programmi che intratterranno il pubblico, nuovo e veterano. L’interesse degli espositori nelle nostre nuove attività attira l’attenzione di brand che vedono l’E3 come un’opportunità chiave di connettersi con i fan dei videogiochi in tutto il mondo”.

Insomma, la guerra fredda tra ESA e Sony continua, e l’assenza di Playstation da una così grande fiera che tiene gli appassionati incollati a news ed eventi è destinata a continuare anche quest’anno. Il comunicato, di cui sopra, effettivamente non cita Sony, ma è mirato ricordargli proprio questo concetto, della perdita di possibilità e di pubblicità legati all’evento. Chissà se con PS5 ci sarà anche un ritorno di fiamma per l’E3 2021. Solo il tempo potrà risponderci.