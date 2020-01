Kingston annuncia il DC1000B NVMe un nuovo SSD per Data Center

Kingston annuncia la disponibilità di una nuova serie di SSD per Data Center, il drive DC1000B NVMe. Questo nuovo drive è la soluzione ideale per i server che necessitano di uno o due slot M.2 NVMe dedicati all’avvio, preservando così spazio prezioso da poter dedicare agli alloggiamenti da 2.5″ a caricamento frontale per l’archiviazione di dati aggiuntivi. DC1000B è progettato nel formato 2280, che include funzionalità PLP (Power Loss Protection) e una resistenza 0,5 DWPD4, in grado di garantire una prolungata vita utile. Il drive Kingston DC1000B presenta elevate prestazioni con velocità fino a 3,2GB/s e 205K IOPS2 ed è potenziato per sostenere carichi di lavoro tipici sia delle unità di avvio che delle unità destinate al caching e al log delle applicazioni.

“Sebbene il formato M.2 fosse stato inizialmente concepito per l’uso nei client, le caratteristiche dimensioni ridotte accompagnate da prestazioni molto elevate lo rendono una soluzione ideale anche per i server” ha affermato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. “DC1000B è stato appositamente costruito per i server di ultima generazione, sia per Whitebox che per i server Tier 1 OEM, che utilizzano gli SSD M.2 NVMe per le funzionalità in avvio, oltre che per la possibilità di essere configurati come drive di cache locale.”

Il drive Data Center DC1000B di Kingston è un SSD M.2 (2280) PCIe NVMe ad elevate prestazioni, che utilizza l’interfaccia PCIe Gen 3.0 x 4 di ultima generazione con tecnologia NAND TLC 3D. Grazie al drive DC1000B, i Data Center possono dotarsi di un’unità di avvio dall’ottimo rapporto costi-efficacia, avendo la garanzia di acquistare un SSD concepito per l’impiego nei server. L’uso come unità di avvio interna ai server rack ad elevato volume rappresenta l’utilizzo ideale del drive DC1000B, che si rivela perfetto anche nei sistemi personalizzati che necessitano di un SSD M.2 ad elevate prestazioni dotato di funzionalità PLP (Power Loss Protection) integrate. Il drive DC1000B è strutturalmente in grado di offrire costantemente prestazioni di livello enterprise e caratteristiche di bassa latenza, normalmente inarrivabili per un prodotto SSD di fascia client.

DC1000B è disponibile in capacità da 240GB e 480GB ed è coperto da una garanzia di cinque anni, supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità Kingston.

Specifiche e caratteristiche tecniche della serie di SSD NVMe Data Center 1000B Enterprise:

Prestazioni M.2 (2280) NVMe : velocità eccezionali, fino a 3,2GB/s e 205K IOPS.

Concepito come unità di avvio server: potenziato per sostenere carichi di lavoro tipici sia dell’unità di avvio che delle unità destinate al caching e al log delle applicazioni.

Funzionalità PLP (Power Loss Protection) integrate: riduce le possibilità di corruzione e/o perdita dei dati in caso di improvvisa interruzione dell’alimentazione.

Aumenta lo spazio di alloggiamento drive: postando le unità di avvio all’interno, si libera prezioso spazio frontale, dove è possibile inserire ulteriori drive per lo storage dei dati.

Formato: M.2, 22mm x 80mm (2280)

Interfaccia: PCIe NVMe Gen 3 x4

Capacità1: 240GB, 480GB

NAND: 3D TLC

Drive con crittografia automatica (SED): crittografia AES a 256-bit

Letture/scritture sequenziali: 240GB – 2.200MBs/290MBs 480GB – 3.200MBs/565MBs

Velocità in lettura/scrittura steady-state 4k2: 240GB – 111.000/12.000 IOPS 480GB – 205.000/20.000 IOPS



Byte totali scritti (TBW)3: 240GB – 248TBW 480GB – 475TBW

Latenza di lettura (media): 161 µs

Latenza di scrittura (media): 75µs

Protezione contro le interruzioni di alimentazione (power cap): sì

Strumenti SMART di livello aziendale: monitoraggio affidabilità, statistiche sull’utilizzo, vita SSD residua, livellamento dell’usura, monitoraggio temperatura

Resistenza: 240GB — (0,5 DWPD/5yrs)4 480GB — (0,5 DWPD/5yrs)4

Consumo energetico: