Il controller GameCube per Switch ritorna in esclusiva su Amazon

Siete dei fans di Super Smash Bros. Ultimate e volete giocarci come eravate abituati su GameCube? Bene, allora questa notizia vi farà felici! E’ disponibile in esclusiva su Amazon il controller GameCube per Nintendo Switch. Il controller ha lo stesso design del joypad lanciato nel 2001 insieme alla console omonima e permette di migliorare l’esperienza di gioco con Super Smash Bros Ultimate.

Il solo controller ha un prezzo pari a 34.99 euro mentre il bundle controller + adattatore costa 59.99 euro, in entrambi i casi con disponibilità prevista per il 22 gennaio.

L’offerta è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili, il prodotto è in vendita esclusivamente su Amazon.it e non è reperibile presso altre catene o negozi