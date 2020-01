GTA IV: perchè è sparito da Steam?

Molti utenti di Steam si sonop lamentati della rimozione dallo store di GTA IV. Quindi i rappresentanti di Rockstar Games hanno provato a fare chiarezza in merito ai motivi che hanno spinto a questa rimozione.

Sulle pagine di USgamer è interventuto un portavoce di Rockstar per spiegare perchè non è più possibile acquistare una nuova copia digitale di GTA 4 su Steam.

“Grand Theft Auto 4 è stato originariamente creato per la piattaforma Games for Windows Live. Poiché Microsoft non supporta più tale piattaforma, non è più possibile generare le chiavi aggiuntive necessarie per continuare a vendere il gioco nella sua versione corrente”.

Il portavoce di Rockstar ha poi anche aggiunto che “stiamo esaminando altre opzioni per la distribuzione di GTA 4 su PC e condivideremo al più presto nuove informazioni a tal proposito”.

Il ritorno dell’epopea di Niko Bellic su Steam, quindi, potrebbe coincidere con l’arrivo di un aggiornamento che modifichi il sistema di autenticazione del gioco su PC. Un po’ quanto era già successo nel 2018 quando trovarono una soluzione per le licenze musicali scadute per le radio ingame, specie per quelle legate ai brani di Episodes from Liberty City.