Senua’s Saga Hellblade 2: un prestigioso membro di Naughty Dog si unisce al team di Ninja Theory

Il sito Windows Central ha pubblicato la notizia che Andrew Watkins, sviluppatore di Naughty Dog, dove ricopriva l’incarico di Environmental Artist e che ha lavorato alle serie di Uncharted e The Last of Us, è passato tra le fila di Ninja Theory nel mese di dicembre 2019. Si scopre questo andando a curiosare sul suo profilo LinkedIn: infatti Watkins ha assunto il ruolo di Senior Environment Artist tra le fila di Ninja Theory dal mese di dicembre del 2019, dopo aver trascorso gli ultimi otto anni e mezzo (più precisamente da febbraio 2011 e settembre 2019) nello staff di Naughty Dog.

Non è la prima volta che Andrew Watkins lavora con lo studio britannico, ha partecipato in passato allo sviluppo di Heavenly Sword per PS3.

Attualmente, Ninja Theory lavora nel già citato Hellblade, ma anche a Bleeding Edge, gioco che punta sull’azione multiplayer e la cui data di lancio è stata fissata a marzo.