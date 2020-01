Rumors nuovo Batman: cambio di nome e disponibile solo per next gen!

Il nuovo capitolo di Batman non si chiamerà Arkham Legacy e sarà disponibile solo per PS5 e Xbox Series X. Questi i nuovi rumors emersi negli ultimi giorni.

Batman cambia faccia, o quasi. Warner Bros Montréal, casa sviluppatrice del gioco, avrebbe infatti deciso di cambiare il nome del titolo in corsa, cercandone uno più attinente alla trama e alle dinamiche di gioco. Questo è quanto emerge dal tweet dell’insider KC Walsh, che su twitter ha spiegato come la scelta vada a ricoprire un ruolo strategico per avvicinare la trama.

Nonostante un’ apparente esclusione della “Legacy”, quindi, KC ci spiega che in ogni caso sarà garantito l’utilizzo nel gioco dei personaggi attorniati al protagonista, riprendendo la scia dei predecessori ludici che tanto hanno saputo meravigliare e divertire i giocatori.

Oltre a questo, altro importante aspetto è quello delle console che ospiteranno il nuovo gioco dell’eroe di Gotham City. Il gioco, infatti, girerà solamente sulle next gen, quindi PS5 e Xbox Series X, oltre alla classica versione PC. Niente da fare per le console dell’attuale generazione, che non sembrano contemplate, almeno al momento, per l’uscita del titolo.