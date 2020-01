Playdate sarà presto disponibile per gli sviluppatori: le ultime news

La nuova console di casa Panic sarà a breve disponibile per gli sviluppatori, ma il lancio vero e proprio dovrebbe comunque avvenire entro la fine del 2020.

Panic continua sulla sua strada per la realizzazione della nuova console Playdate, che offrirà ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di portare sempre con se la bellezza e l’avventura offerte dai giochi indie. Dopo l’annuncio, avvenuto lo scorso maggio, ora emergono nuovi dettagli riguardanti i tempi e i metodi con i quali la console sarà lanciata sul mercato.

Innanzi tutto Playdate sarà rilasciata a breve, visto che i lavori non hanno subito ritardi di sorta e che l’hardware è finalmente pronto ad essere lanciato sul mercato. Un primo lotto, formato da una ristretta quantità di unità del prodotto, sarà quindi messo in vendita dalla Panic sul sito ufficiale della console, e questo permetterà agli sviluppatori di mettere le mani su questo nuovo gioiellino a manovella, e di iniziare lo sviluppo dei giochi che accresceranno in breve tempo la libreria.

Dopo questa prima fase, che potremmo chiamare “di sviluppo in senso stretto”, la console sarà messa definitivamente in vendita in quantità che possano soddisfare l’effettiva richiesta del mercato di appassionati, con la peculiarità che ogni dispositivo fungerà anche da kit di sviluppo, per permettere ai giocatori di creare i propri giochi.

Probabilmente per questa seconda fase bisognerà, in ogni caso, aspettare gli ultimi mesi del 2020, e viene subito all’occhio la domanda se la concorrenza con la Next Gen di PS5 e Xbox possa oscurare il gioiellino a manovella. Solo il tempo potrà risponderci, ma per ora possiamo comunque tenere a mente che le due big si rivolgono ad un target di consumatori diverso da Playdate e che quindi il suo futuro potrebbe essere davvero roseo.