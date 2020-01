“No Way Home” disponibile su Apple Arcade

Lo sviluppatore ha anche voluto mescolare il fatto che si tratta di una storia di un gioco perso nello spazio con un’angolazione dark comedy – traendo ispirazione da Red Dwarf e da Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, tra gli altri – usando l’assurdo per alleggerire quello che potrebbe essere un gioco a tema molto oscuro.

Bloccato in una strana galassia, dovrai combattere per la sopravvivenza usando solo il tuo ingegno, la tua astronave, e il tuo compagno, un party planning robot. Esplora l’universo, fai amicizia con bizzarri alieni, e sfreccia attraverso orde di mostri, mentre tenti di trovare un modo per tornare a casa. La ricca storia si dipana attraverso le ambientazioni di un universo enorme, e avrai oltre 50 armi da scoprire, creare e potenziare mentre combatti contro oltre 60 singolari nemici. Grazie agli ambienti generati in modo casuale, ogni gioco sarà unico nel tuo percorso di sopravvivenza.

