RIOT GAMES annuncia la data d’inizio dell’open beta di Legends of Runeterra

Legends of Runeterra (LoR), il nuovo gioco di carte strategico di Riot Games ambientato nell’universo di League of Legends sarà disponibile in open beta su PC dal 24 gennaio alle ore 20:00 CET.

L’open beta porterà con sé molti miglioramenti e nuovissimi contenuti, tra cui l’aggiunta della primissima stagione classificata (Stagione Beta) che durerà fino al giorno del lancio ufficiale. Come in League of Legends, i giocatori avranno la possibilità di scalare i rank che vanno da Ferro a Master. Inoltre, l’open beta avrà una friend list, la funzionalità “sfida un amico”, nuovi bordi e nuovi guardiani. Più di 20 carte sono state aggiornate, incluse modifiche significative per Anivia.

Il gioco è stato annunciato la prima volta durante la celebrazione dei 10 anni di League of Legends e da allora è stato giocabile solamente due volte in accesso limitato. Questa volta LoR darà libero accesso a tutti i giocatori, dando loro l’opportunità di creare un account e iniziare il loro incredibile viaggio su playruneterra.com.

Legends of Runeterra arriverà ufficialmente quest’anno sia su PC che su dispositivi mobile. Sarà interamente cross-platform e I giocatori manterranno qualsiasi contenuto che sbloccheranno durante l’open beta,ricevendo inoltre il Moonstruck Poro Guardian una volta che LoR sarà ufficialmente disponibile.

Coloro I quali si sono registrati durante le precedenti prove dell’anno appena passato o che ha già effettuato la pre-registrazione su PC, avrà l’accesso il 23 gennaio alle 20:00 CET. Chi invece non si è ancora pre-registrato, potrà farlo su PC fino alle 8:59 del 20 gennaio.

Infine, l’account di chi ha giocato le precedenti versioni del gioco sarà azzerato, ma in futuro non ci saranno più reset degli account così da permettere agli utenti di mantenere ciò che guadagneranno nella beta.