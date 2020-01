Commandos 2 – HD Remaster / Praetorians – HD Remaster – Hands on sulle beta

A breve verranno riproposti in versione remastered due titoli iconici degli anni 2000 nel campo dei giochi stategico/tattici in tempo reale, ovvero Commandos 2 e Praetorians e grazie a Kalypso Media. Grazie ai codici che ci ha fornito il distrubutore, siamo in grado di darvi una breve anteprima di questi due giochi, entrambi sviluppati dallo studio spagnolo Pyros.

Commandos 2 – HD Remaster

Con Commandos 2 si torna a rivivere quello che è stato riconosciuto a livello unanime dalla critica e dal pubblico come il capolavoro della tattica in tempo reale, un gioco che sicuramente è stato innovativo e che è riuscito a definire il genere come nessun altro: originariamente sviluppato da Pyro Studios, Commandos 2 – HD Remaster è un omaggio a uno dei titoli più amati dai giocatori. Questa nuova versione permette di rivivere le imprese dei commandos in alta definizione, con controlli rielaborati, una nuova interfaccia utente e un utile tutorial. Nel gioco si prende il controllo di un gruppo d’élite di commando che devono avventurarsi dietro le linee nemiche e utilizzare le loro competenze in maniera combinata per completare una serie di missioni. Queste richiedono un impegno ed una attenta pianificazione, poché risulteranno essere realmente impegnative. Questa versione remaster offre un sacco di elementi aggiuntivi rispetto all’originale. Oltre all’interfaccia utente e i controli rielaborati per l’occasione e una dettagliata grafica HD, avremo la possibilità di interagire anche con l’ambiente 3D, che potremo ruotare a nostro piacimento per avere la migliore visuale possibile. Il gioco completo si comporrà di un totale di 10 missioni su 9 ambienti diversi, sia notturni che diurni, con eventi atmosferici realistici. Abbiamo trovato questa beta molto convincente, in quanto avendo già avuto esperienza con il gioco nel passato, le aggiunte hanno migliorato moltissimo l’esperienza che già era appassionante.

Praetorians – HD Remaster

Come per Commandos 2, anche Praetorians avrà a breve la sua versione remaster in HD. Il gioco è ambientato tra le macchinazioni politiche dell’emergente impero romano e saremo chiamati a dimostrare il nostro valore e acume tattico in vari scenari di battaglia. Nella versione definitiva avremo la possibilità di combattere con le nostre truppe nei campi di battaglia in Egitto, in Gallia e naturalmente in Italia, laddove dovremo combattere per ergerci al grado massimo, ovvero Imperatore. I nostri piani saranno ostacolati da agguerrite truppe avversarie e scopriremo ben presto che non basta la sola forza bruta per sottometterle. Il gioco ci spinge quindi a combinare le varie unità che abbiamo a disposzione per acquisire un notevole vantaggio tattico. I nuovi controlli rielaborati per l’occasione rendono più intuitive le nostre azioni, rendendo appassionante l’approccio alle varie battaglie. Ma non sarà facile arrivare ai vertici dell’Impero, perchè avanzando di misisone in missione anche gli avversari useranno tattiche più ardite che metteranno a dura prova la nostra determinazione. Il gioco completo si comporrà di oltre 20 missioni, nelle quali dovremo tenere di conto anche della geografia dei paesaggi per poter pianificare al meglio la nostra avanzata. In questa beta abbiamo avuto modo di saggiare il nuovo set di comandi e anche la nuova grafica, tutti elementi che ci hanno resi sicuri che il gioco completo riuscirà a restituire agli appassionati del genere e a coloro che lo avevano giocato nella versione originale, sempre creata dagli sviluppatori di Pyros Studios, un prodotot valido ed appassionante, dove la tattica e l’azione frenetica si fondono alla perfezione.