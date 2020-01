L’ESRB ha già classificato Death Stranding su PC

L’ESRB, ente americano preposto alla classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti, ha recentemente classificato Death Stranding su PC.

Come accaduto per la versione PlayStation 4, Death Stranding su PC è stato classificato nuovamente come “Mature”, equivalente al +18 del PEGI. Vista la velocità con cui l’ESRB ha classificato Death Stranding potrebbe essere molto probabile che, a questo punto, Kojima Productions rilasci un nuovo trailer e/o nuove informazioni sulla versione PC del gioco.