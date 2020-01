Arrivano i primi segnali per God of War 2

Alcune ore fa Kim Newman, narrative animator di God of War, ha pubblicato un criptico messaggio su Twitter, taggando Santa Monica Studio, team che ha realizzato lo splendido God of War su PlayStation 4. Nel tweet in questione, che potete vedere qui sotto, Newman indossa una tuta da motion capture e l’immagine è accompagnata da un criptico messaggio “è bello essere di nuovo in tuta”.

Al momento non ci sono ancora commenti da parte di Sony, ma il messaggio di Newman fa pensare al ritorno di una serie già nota al pubblica ed è lecito pensare a un secondo capitolo del viaggio di Kratos e Atreus.