Il platform Bookbound Brigade in arrivo il 30 gennaio su PC e console

Bookbound Brigade, il gioco platform di azione a scorrimento orizzontale che ha per protagonisti personaggi tratti dalla storia e dalla letteratura, arriverà il prossimo 30 gennaio 2020. Sviluppato dall’italiana Digital Tales e pubblicato da Intragames, sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC attraverso Steam.

Assumi il comando di un manipolo di iconici personaggi storici e letterari del calibro di Re Artù, Dorothy Gale de Il Mago di Oz, Dracula, la regina Vittoria e altri ancora. Sfrutta le abilità di ciascun personaggio per abbattere nemici e superare ostacoli, facendo tuo l’approccio “tutti per uno, uno per tutti” e passando da una delle quattro possibili formazioni all’altra per schivare attacchi insidiosi, accedere a nuove aree e risolvere rompicapo.

Il Mondo Letterario è piombato nel caos da quando è scomparso il Tomo dei Tomi, un volume mistico che raccoglie tutte le parole mai scritte dall’uomo. Senza questo libro inestimabile, i più grandi eroi della storia e i personaggi più amati della letteratura rischiano di sparire nel nulla. Per far fronte a questo destino funesto, otto campioni si uniscono con la missione di recuperare il Tomo dei Tomi prima che sia troppo tardi: sono la Brigata Rilegata.

Esplora cinque vasti mondi tematici disegnati a mano e ispirati alle classiche ambientazioni di acclamate opere letterarie. Interagisci con più di 50 personaggi non giocanti tratti da cronache storiche e grandi classici, intraprendendo missioni secondarie per ottenere potenziamenti e accumulare l’esperienza necessaria ad assistere la Brigata Rilegata nel suo arduo compito. Parti alla ricerca di segreti, manufatti perduti e indizi che possano svelare la misteriosa sorte del Tomo dei Tomi, in un viaggio indimenticabile accompagnato da una colonna sonora orchestrale e pervaso dallo spirito d’avventura.

“Bookbound Brigade dona nuova vita a personaggi e figure storiche che abbiamo conosciuto sui libri” commenta Sue Yim, Responsabile del Marketing Estero per Intragames. Siamo entusiasti del fatto che la rivisitazione creativa del genere Metroidvania da parte di Digital Tales permetterà ad amanti della letteratura, appassionati di storia e fan dei giochi platform di intraprendere questa nuova avventura, non appena il gioco sarà pubblicato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam il prossimo 30 gennaio”.

Bookbound Brigade sarà disponibile in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam a €19.99, a partire dal 30 gennaio 2020. Il gioco supporterà le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano, coreano, giapponese, cinese tradizionale e semplificato.