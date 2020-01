[GTA Online] Ecco la macchina adatta agli ecologisti: arriva la Överflöd Imorgon

La Överflöd Imorgon è un’elettrica purosangue che non ti saresti mai immaginato. Ora puoi guidare una meraviglia rivoluzionaria al molibdeno e dire a tutti che lo fai per l’ambiente. Acquistare una fantastica auto sportiva è proprio il minimo che potessi fare. Non c’è di che, natura.

La Överflöd Imorgon è ora disponibile da Legendary Motorsport.

È arte? Moda? Perché non entrambe? Con il nuovo aggiornamento Colpo al Casinò Diamond, i giocatori che possiedono la statua Cane con cono giallo potranno accedere in anteprima alle novità della marca più enigmatica e richiesta del momento, tra cui due magliette Cane con cono gialla, una catenina e un paio di slip-on.

Immagina: la Maze Bank Arena cosparsa di oggetti dalla forma astratta fatti di metallo fuso. Tu fai salire di giri il motore truccato del tuo veicolo finché non senti nelle narici l’odore della benzina. La buona notizia è che i giocatori possono ottenere ricompense doppie nella serie di sfide di Arena War, comprese le modalità più adrenaliniche come Carneficina, Guerra alla bandiera, Passa la bomba e Pallabomba. Quella cattiva è che le tue narici non torneranno mai più quelle di prima.

I giocatori possono ottenere GTA$ e RP doppi giocando a Resurrezione, la modalità Competizione che ti permette di rianimare uno dei compagni di squadra caduti uccidendo un avversario. Questo significa che potrai vincere solo sterminando l’intera squadra avversaria, prima che riescano a tornare miracolosamente nel mondo dei vivi.

In più, questa settimana potrai ottenere ricompense doppie su tutte le missioni ricevute dai contatti rispondendo ai messaggi sul tuo iFruit, o avviandole dalla pagina delle attività del menu online.

Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per poter vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento e molto altro. Il primo premio di questa settimana è l’auto sportiva Obey 8F Drafter personalizzata con la livrea barocca Val de Grace. Sicuramente non passerai inosservato mentre sfrecci a tutta velocità nei quartieri residenziali.

Il segreto di ogni impresa di successo è stabilire un budget e tenere la contabilità in ordine. Il fatto che la tua attività sia, tra virgolette, legale non cambia nulla. Risparmia sulle cose che contano sfruttando i tantissimi sconti disponibili questa settimana in GTA Online, tra cui:

Obey 8F Drafter (sportiva) – 35% di sconto

Migliorie per il Terrorbyte – 40% di sconto

Ristrutturazioni per il COM – 40% di sconto

Ristrutturazioni per l’Avenger – 40% di sconto

Migliorie per la base operativa (escluso il cannone orbitale) – 40% di sconto

Ristrutturazioni per gli uffici – 40% di sconto

Garage dell’ufficio, ristrutturazioni e aggiunte – 40% di sconto

Magazzino per carichi speciali, ristrutturazioni e aggiunte – 40% di sconto

Stabilimenti di Centauri – 40% di sconto

Ristrutturazioni della clubhouse – 40% di sconto

Officina della clubhouse – 40% di sconto

Ristrutturazioni e aggiunte del bunker – 40% di sconto

Ristrutturazioni del night club – 40% di sconto

Officina dell’hangar – 40% di sconto

Ristrutturazioni e aggiunte dell’hangar – 40% di sconto

Oltre a un ulteriore sconto del 10% su tutti gli sconti sopraelencati, i membri di Twitch Prime che collegheranno i loro account del Social Club di Rockstar Games e di Twitch riceveranno gratis la sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay (attraverso un rimborso completo entro 72 ore dall’acquisto). Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.