In arrivo il Grand Soirée Arcade Event in Apex Legeds

Respawn invita i videogiocatori di Apex Legends al Grand Soirée Arcade Event: dal 14 al 28 gennaio il caos di Apex Legends si mette in ghingheri. Con un dress code straordinariamente formale, le grandi celebrazioni consentiranno agli appassionati di prendere parte ad un evento appassionante con nuove modalità ogni due giorni – da Armati e Pericolosi a nuove esotiche sorprese – oltre alle esclusive ricompense e alla possibilità di acquistare una vasta gamma di personalizzazioni ispirate ad Art Deco.

Si può dare una sbirciata al Grand Soirée Arcade Event e alle nuove personalizzazioni a tema nel nuovo trailer

● Sette modalità a tempo limitato a rotazione: sperimenta sette diverse modalità a tempo limitato, con una nuova modalità ogni due giorni, compresa la celebre Armati e Pericolosi, e nuove modalità La Rivincita dei Manichini. Ogni modalità a tempo limitato includerà tre nuove sfide per un totale di 1.000 punti. ● Tracciamento delle ricompense per gli eventi: il nuovo sistema di tracciamento offre ai giocatori più premi e ricompense e nuovi modi per guadagnarli. Completa una serie di sfide per accumulare punti Arcade e guadagnare premi sempre più prestigiosi durante l’evento.

Bonus Punti Weekend: dalle ore 19.00 di venerdì 17 gennaio alle ore 19.00 di lunedì 20 gennaio, i giocatori potranno prendere parte a una serie aggiuntiva di sfide specifiche per un totale di 500 punti.

● Negozio di eventi ad acquisto diretto: i giocatori potranno acquistare un mix di Skin Leggendarie e altri cosmetici ispirati ad Art Deco a un prezzo di € 5. Sei nuove Skin Leggendarie verranno rese disponibili, e potranno essere ottenuti negli Apex Pack o disponibile per l’acquisto diretto.