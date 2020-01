Arriva Il Risveglio di Galakrond, la nuova avventura per giocatore singolo di Hearthstone

La Discesa dei Draghi, l’ultima espansione dell’acclamato gioco di carte digitale free-to-play di Blizzard Entertainment Hearthstone, ha preparato il terreno per la battaglia finale tra i più potenti eroi e le più malvagie canaglie di Azeroth.

Il 21 gennaio, i giocatori spiccheranno il volo per uno scontro aereo che determinerà il destino del mondo con Il Risveglio di Galakrond, l’attesissima avventura per giocatore singolo che concluderà l’Anno del Drago. La storia si svilupperà attraverso due campagne: in una i giocatori dovranno combattere nei panni della Legione del M.A.L.E. per portare a compimento il nefando piano dell’Arcicattivo Rafaam di resuscitare Galakrond, il progenitore dei draghi; nell’altra dovranno guidare in battaglia l’intrepida Lega degli Esploratori contro i cattivi per sventare i loro piani e salvare il mondo.