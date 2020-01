Fantasy Zone e Shinobi arrivano nella raccolta SEGA AGES

Attraverso le pagine di un comunicato stampa, SEGA ha annunciato che la raccolta SEGA AGES a breve si espanderà grazie all’introduzione di due titoli che durante il boom delle sale giochi degli anni ’80, hanno riscosso molto successo: Shinobi e Fantasy Zone. Entrambi i titoli sono in arrivo su Nintendo Switch il 23 gennaio 2020.

L’action game a scorrimento laterale Shinobi presenta una modalità AGES che dona a Musashi un costume bianco in grado di assorbire e infliggere più danni e un sistema di controllo che prevede un pulsante dedicato a un attacco in mischia che consente ai giocatori di sbarazzarsi dei nemici a corto raggio. Se tutto ciò non bastasse e le orde dei criminali ZEED continuassero a essere una sfida troppo impervia, è stata introdotta la possibilità di selezionare il livello di gioco e la difficoltà, oltre a una funzione che permette di riavvolgere il tempo.

C’era una volta, ben prima di Sonic, un’adorabile nave senziente chiamata Opa-Opa, la prima vera mascotte di SEGA e protagonista indiscussa di Fantasy Zone! La versione per SEGA AGES di questo coloratissimo titolo per sala giochi include una funzione per accumulare gettoni per tutti i giocatori che non sono formidabili negli shoot ‘em up, una modalità Time Attack perfetta per gli speed runner, boss aggiuntivi, e persino la possibilità di giocare nei panni del fratello di Opa-Opa, ovvero Upa-Upa!

Entrambi i giochi, ovviamente, hanno ricevuto il classico trattamento SEGA AGES, e possono contare su funzioni come il replay, classifiche online e tante altre accortezze che rendono queste versioni le migliori da giocare in mobilità!

Shinobi e Fantasy Zone saranno disponibili, singolarmente, sull’eShop di Nintendo Switch a patire dal 23 gennaio 2020 al prezzo di 6,99 €.