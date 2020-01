Wolfenstein Youngblood: un nuovo aggiornamento introduce su PC il Ray Tracing

MachineGames e NVIDIA hanno annunciato oggi l’imminente disponibilità di un aggiornamento per Wolfenstein Youngblood che aggiunge il supporto ai tanto ambiti effetti grafici RTX, tra cui i riflessi in Ray Tracing.

Stando a quanto rivelato dal team di sviluppo del gioco, da questo momento ogni superficie riflettente offrirà riflessi in tempo reale estremamente accurati. Nell’aggiornamento in questione è disponibile inoltre un tool che permetterà ai giocatori di effettuare un benchmark e verificare come il gioco “si comporta” con la propria configurazione hardware.