Nuove missioni per SD Gundam G Generation Cross Rays

Nuove missioni per SD Gundam G Generation Cross Rays

Bandai Namco ha annunciato che, a partire da oggi, è disponibile un nuovo contenuto per SD Gundam G Generation Cross Rays (come parte del Season Pass o come acquisto individuale), che include quattro nuove missioni originali che espandono l’esperienza di gioco.