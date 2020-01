Tante novità in arrivo nell’universo Pokémon!

Oggi The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato nuovi contenuti scaricabili per i videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Pokémon Spada – Pass di espansione e Pokémon Scudo – Pass di espansione conterranno L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona, due avventure distinte che permetteranno ai fan di incontrare nuovi personaggi, catturare nuovi Pokémon scoperti di recente ed esplorare nuove aree della regione di Galar. Pokémon Spada e Pokémon Scudo, già disponibili esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch, sono i titoli per Nintendo Switch venduti più velocemente di sempre e che all’uscita hanno fatturato più incassi di ogni altro gioco Pokémon, con più di sei milioni di copie vendute durante il primo fine settimana.

Durante il Pokémon Direct, The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato anche Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. Il gioco è basato sui classici della serie Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Blu, usciti per la prima volta in Europa nel 2006. Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX sarà disponibile dal 6 marzo 2020, esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch, con una grafica di ultima generazione e un incantevole stile artistico da libro illustrato.