AO Tennis 2 disponibile da oggi pe PC e console

AO Tennis 2 è ora disponibile per PC, PS4™, Xbox One e Nintendo Switch™ via Nintendo eShop.

Rilasciato in concomitanza con la partenza dell’Australian Open, il primo major dell’anno, AO Tennis 2 offre un livello di profondità e di personalizzazione senza precedenti, per un’esperienza di gioco fatta su misura. Nella nuovissima modalità carriera narrativa , il giocatore sarà in grado di dominare il campo, costruirsi una reputazione, scalare le classifiche e diventare una leggenda del Tennis !

