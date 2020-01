HARDCORE MECHA in arrivo il 14 gennaio su PS4

Lo sviluppatore indipendente cinese RocketPunch Games ha annunciato oggi che il suo platform d’azione 2D HARDCORE MECHA verrà lanciato su PlayStation 4 in Nord America ed Europa il 14 gennaio. Ciò segue il suo acclamato lancio su PC via Steam alla fine di giugno 2019. HARDCORE MECHA è già disponibile su PlayStation 4 in Giappone, Corea e Sud-Est asiatico e ora sta finalmente arrivando sui territori nordamericani ed europei.

HARDCORE MECHA è un platform 2D in cui i giocatori scelgono i loro mecha mentre si imbarcano in un’emozionante avventura ricca di azione piena di suspance, combattimenti e animazioni squisite – immagina un mix di Metal Slug e Super Robot Wars! Il gioco presenta 3 principali modalità di gioco: campagna, multiplayer e modalità sopravvivenza.

Nella modalità Campagna prendi il controllo di Tarethur, un mercenario incaricato di trovare un ufficiale dei servizi segreti scomparso su Marte. I giocatori saranno assorti in una storia di cospirazione e insurrezione composta da 8 capitoli e 18 tappe che vanno dal profondo sott’acqua, nello spazio o confinati in ambienti urbani, tutti meravigliosamente realizzati con scene animate senza soluzione di continuità. In diverse fasi, i piloti umani possono anche uscire dai loro mecha, ampliando così la capacità di esplorare l’ambiente e impegnarsi in ulteriori combattimenti basati su piattaforma.

La modalità Multiplayer consente ai giocatori di scegliere tra una moltitudine di mecha personalizzabili per mostrare incredibili mosse combo freestyle e sperimentare le battaglie frenetiche e competitive del PVP. HARDCORE MECHA supporta il multiplayer online e lo schermo diviso locale per un massimo di quattro giocatori. Per i giocatori che cercano ulteriori sfide oltre la campagna per giocatore singolo di 10 ore, esiste una modalità Sopravvivenza, “Simulation Battle”. Qui i giocatori possono scegliere tra i 40 mecha che compaiono nel gioco, mentre combattono per sopravvivere contro ondate di nemici mortali.